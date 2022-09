Šou Česko Slovensko má talent si diváci bez skalného účastníka kastingu Jozefa Pátroviča (82) už ani nevedia predstaviť. Nadanie prišiel ukázať takmer každý rok a výnimkou to nebolo ani tentokrát. A všetci zažili šok, keď sa na pódiu zjavil jeho "utajovaný brat", ktorým bol zamaskovaný Rytmus (45).

V nedeľu večer bolo v šou Česko Slovensko má talent poriadne veselo. Postaral sa o to "utajovaný brat" Jozefa Pátroviča. „Moje meno je Eugen Pátrovič,” prekvapil všetkých v sále, vrátane poroty aj samotného Jozefa Pátroviča, ktorý stál vedľa moderátorov. Okamžite sa vynorili úvahy, či ide o jeho príbuzného. „Presne tak, som jeho brat,” šokoval. Jozef Pátrovič ostal v nemom úžase, lebo o žiadnom bratovi doteraz nevedel. „V 82 rokoch zistiť, že mám súrodenca, je dosť silné ‚kafé‘,” poznamenal. V šoku ostali aj moderátori vrátane Jasminy Alagič. Tá ani vo sne netušila, o koho ide.

Šok v ČSMT: Na pódiu sa objavil "brat" Jozefa Pátroviča. V skutočnosti to však bol zamaskovaný Rytmus, o ktorom nikto netušil. Zdroj: TV JOJ

V skutočnosti totiž reálne nešlo o žiadneho brata Pátroviča, ale o prácu šikovných maskérov, ktorí takto zamaskovali rapera Rytmusa. Ten to prezradil na svojom profile na Instagrame ešte v nedeľu poobede - pár hodín pred druhou časťou 10. série tejto šou. Porota i moderátori boli v nemom úžase. Vopred totiž nikto o ňom nič netušil a všetci boli v tom, že na pódiu je naozaj "utajovaný brat" vymetača kastingov ČSMT Jozefa Pátroviča. Keď spustil megahit V dolinách od Karola Duchoňa, všetkých prekvapil svojím spevom. "Spieva dobre," zahlásil Pátrovič. Pri ďalšej pesničke "Čardáš" už všetci tancovali vrátane Jasminy Alagič. "Chcem, aby to bol môj brat," zahlásila Alagič, ktorá ešte netušila, že za maskou sa skrýva jej manžel Rytmus. Až keď si vypýtali od Eugena Pátroviča občiansky preukaz, prišiel šok. Rytmus im totiž podal do rúk svoj reálny preukaz a porota totálne vybuchla od smiechu a veľký šok Alagič sa dal doslova krájať.



Diváci boli úplne ohromení jeho speváckym výkonom, čo riešili aj raperovi fanúšikovia na sociálnych sieťach a chválili jeho hlas a výkon. V skutočnosti to však nebol Rytmusov hlas. Ako sa nám podarilo zistiť zo zákulisia šou, raper išiel na playback. V reáli išlo o hlas hudobníka Luda Kuruca z kapely, ktorá je známa tým, že spieva Duchoňove hity. Pravda o Rytmusovom hlase teda bola úplne niekde inde...

Ludo Kuruc Band Zdroj: ludokuruc.sk