Čo máte spoločné s postavou Pırıl zo seriálu Láska na prenájom? Má nejakú vlastnosť, ktorú by ste si od nej chceli požičať?

B. G.: Pırıl je veľmi pracovitá, čestná a silná postava. Myslím si, že v tomto smere sme si dosť podobné. Ja som však oveľa emotívnejšia ako ona. Aj vo chvíľach chaosu dokázala zaujať jasný a pevný postoj. Milovala som túto jej stránku.

Je to len náhoda, že vám tvorcovia seriálu Láska na prenájom zverili práve rolu Pırıl, ktorá pracuje v architektonickej firme, keďže aj vy ste vyštudovali architektúru? Bol v tom nejaký zámer?

B. G.: Najprv som študovala hudobné divadlo, až potom som sa rozhodla pre architektúru. Následne som sa zas vrhla na štúdium múzických umení. Nemám teda vyštudovanú len architektúru. Bola to úplná náhoda, že mi v seriáli dali takúto rolu, ale ako herečke mi tento detail uľahčil prácu. Nemusela som si totiž nič zisťovať a učiť sa o architektúre a architektoch, keďže som tieto vedomosti mala zo školy.



K seriálu ste naspievali aj pieseň ústredného páru s názvom Zaklop na moje dvere (Sen Çal Kapımı), ktorá má na YouTube viac ako 22 miliónov pozretí. Ako vznikol nápad, že pre seriál naspievate romantickú skladbu Edy a Serkana?

B. G.: Keď som jedného dňa bola doma, zrazu prišla inšpirácia a napísala som pesničku a následne som k tomuto textu zložila aj hudbu. Odhodlala som sa výsledok pustiť nášmu režisérovi a producentovi. Všetci si pesničku okamžite zamilovali, a tak sa touto zhodou náhod dostala do seriálu Láska na prenájom. Zároveň ju veľmi pozitívne prijali aj diváci a mňa to veľmi teší.

Počas nakrúcania vládla na celom svete pandémia koronavírusu, bolo to tým všetko zložitejšie?

B. G.: Okrem prvých dvoch týždňov to nebol veľký problém. Človek si zvykne na všetko a my sme sa to tiež naučili. Mali sme skrátka prácu, ktorú sme museli odrobiť. Čo je však dôležitejšie, milovali sme túto prácu. To je dôvod, prečo nás koronavírus až tak veľmi nevystrašil.

Prejdime na tému zdravý životný štýl. Máte totiž dokonalú postavu, robíte niečo špeciálne pre to, aby ste vyzerali tak dobre?

B. G.: V seriáli to možno tak vyzerá, no nemyslím si, že je to celkom pravda (smiech). Pre zdravotné problémy som v poslednom čase trochu pribrala. Ale snažím sa tomu predchádzať tým, že sa zdravo stravujem, cvičím a športujem. Nie som na seba až tak veľmi náročná, ale na niektorých veciach si dávam záležať. Je pre mňa dôležité, aby moja pokožka a telo boli zdravé a fit.



Turecká kuchyňa je nepochybne pre našincov veľmi lákavá. Existuje nejaké turecké jedlo, ktorému za žiadnych okolností neodoláte?

B. G.: Nakladané uhorky, plnené cestovinové taštičky „mantı“, turecká pizza „lahmacun“ a baklava, to je moje! Môžu to byť všetky tieto jedlá, ale ak si musím dávať pozor na to, čo jem, tak si ich dokážem odoprieť.



