Ako ďalšia sa v Extrémnych premenách pustila do boja s kilami Ružena Prvá (46). Ide o dvojnásobnú mamu. Štyridsiatnička sa vyjedla na 133 kíl. Pripisuje to nešťastiu, mužom a neverám.

Ružena je žena po štyridsiatke, mama dvoch už odrastených dcér. Prvé manželstvo sa jej rozpadlo, potom stretla terajšieho partnera a vydala sa druhýkrát. Dnes však opäť žije v nešťastnom a nefungujúcom manželstve. Manžel ju podvádza, cez internetové čety si hľadá známosti, k nevere sa dokonca priznal.

Ružena Prvá (46) z Extrémnych premien sa vyjedla na 133 kíl. Zdroj: tv markíza

Ruženka je nešťastná, okrem malého psíka nemá žiadne záľuby, radosť jej prináša najmä jedlo – sama chodí do reštaurácie na suši do Trnavy, do známeho fastfoodu v Beladiciach, na koláčiky do kaviarne... Dcéry sú už veľké a majú svoje životy, Ružena svoj smútok dusí v sebe a navonok sa pred rodinou tvári, že je všetko v poriadku, ale vo vnútri sa trápi. Manželove nevery spôsobili, že jej sebavedomie je na bode mrazu. Ako to napokon celé zvládne, uvidíte už dnes v šou Extrémne premeny o 20.30 hod. na Markíze.

