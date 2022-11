Ruža, ako ju všetci volali, si najprv na chate užívala s Markom. Od začiatku bolo vidieť, že sa jej veľmi páči a dala by si povedať. Potom však prišla studená sprcha. „Akože bolo mi s tebou super... aj sa mi páčilo, že sme spolu super fungovali v kuchyni. U mňa tá iskra však nepreskočila, ale za to nemôžeš ty. Nie si môj typ ženy, ktorý ma priťahuje,“ odbil ju.

Ruža z Lásky na chate otrčila zadok v tangáčoch. Zdroj: TV JOJ

Následne dostala druhú šancu a na chate sa stretla s Braňom, ktorý sa v minulosti pokúšal lásku hľadať aj v šou Take Me Out. A hoci z chalupy odchádzali ako pár, nevydržalo im to. „Neostali sme spolu a nie sme ani v kontakte. Neznášam, keď mi niekto pozerá do očí a klame mi,” povedala Ruža v živom vysielaní na Instagrame a prezradila aj to, či za šou dostala nejaký honorár. „Toto je častá otázka, či sme to mali zaplatené. Aj keď si pozriete na stránke JOJ-ky, sú tam stanovy tejto reality šou a v nej malými písmenkami, že je to nehonorované. Ja som tam išla hlavne preto, aby som si našla dobrého parťáka do života, no nevyšlo to. Chcela som si to skúsiť s tým, že možno mi to do života niečo prinesie, že ma možno niekto objaví a prinesie mi to spolupráce a následné zárobky. Lepšie, ako sa prisať na nejakého sliziaka a robiť mu zlatokopku,” dodala Ruža, ktorá si po šou zmenila aj farbu vlasov. Z blondínky je tmavovláska.

