Ružena z Lásky na chate si v šou sadla s Markom, no potom prišla studená sprcha a odkopol ju. Aktuálne je naspäť, s novým mužom Braňom. A pri ňom predviedla svoje pozadie v plnej paráde.

Ružena má z manželstva dcérku Laru (10). Keď mala Lara 5 rokov, rozviedli sa. S exmanželom majú dieťa v striedavej starostlivosti. Podľa nej je v súčasnosti ťažké nájsť si partnera, a preto neváhala a prihlásila sa do šou. Tam jej pridelili Marka, s ktorým jej to však nevyšlo. „Akože bolo mi s tebou super... aj sa mi páčilo, že sme spolu super fungovali v kuchyni. U mňa tá iskra však nepreskočila, ale za to nemôžeš ty. Nie si môj typ ženy, ktorý ma priťahuje,“ odbil ju.

Ruža a Braňo z Lásky na chate. Zdroj: TV JOJ

Ruža je však najnovšie späť v hre s novým potenciálnym partnerom Braňom, ktorý je od nej mladší. Obaja si vyšli pred chatu, kde sa Ruža Braňovi začala sťažovať, že sa jej niečo nepozdáva. „Dnes si nejaký iný ako včera! Včera si ma stískal a všeličo a dnes si iný,“ povedala mu, pričom na sebe mala iba tangáče a biele tielko. Divákom tak predviedla svoj holý zadok s nedokonalosťami.