Celosvetovo obľúbená šou sa odohráva v rozprávkových priestoroch kaštieľov a záhrad v danej krajine. A nebude to inak ani na Slovensku. Diváci sa môžu tešiť nielen na skvelé koláče a dezerty, ale aj na unikátny vizuálny zážitok.

Moderátor šou Milan Junior Zimnýkoval. Zdroj: rtvs

Pre prvú sériu si tvorcovia zvolili kaštieľ neďaleko Bratislavy, kde bol postavený stan s kompletným kuchynským zázemím pre súťažiacich. Natáčanie prebiehalo nielen v stane, ale aj v interiéroch a exteriéroch kaštieľa, ktorý dotvára priam rozprávkovú atmosféru. Čo na tieto priestory hovorí jeden z moderátorov? „Som presvedčený, že máme najkrajší stan zo všetkých svetových stanov projektu Bake Off. Tušil som, že to bude pekné a vkusné, ale to, čo som videl pri prvom kontakte, som nečakal. Len som tam stál s otvorenými ústami a fotil si to – zbytočne. Pretože až potom sa zapli všetky svetlá a až vtedy som zostal bez slov,“ prezradil Milan Junior Zimnýkoval, ktorý šou povedie s Jurajom Bačom.