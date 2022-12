,,Pred spaním ma dosť rozhodil status mojej mamky. Máme hospitalizovanú babku v prešovskej nemocnici. Tak ja len, že sa podelím. Je mi na grc! Ak môžete, prosím ZDIEĽAJTE! Babka je v nemocnici J. A. Reimana v Prešove na geriatrickom oddelení. CHLAPCI veľmi zle natrafili," napísal na Facebooku a zverejnil aj status svojej maminy. To, čo tam prežíva jeho milovaná babička, je neprijateľné!

Jakub Petraník Zdroj: Instagram

,,Kam tento svet speje? Dnešná moja skúsenosť s bezcitnosťou, nevychovanosťou a čím ešte?? Ani to neviem pomenovať! Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, kedy by sme mali mať všetci k sebe trochu bližšie... Teda, aspoň by sme mali mať," začala svoje rozprávanie Jakubova mama. ,,Dnešná skúsenosť (štvrtok, pozn. red.) práve na mieste, kde ľudia napríklad ako moja chorá 83-ročná mama trpia bolesťou, zápasia s chorobou a zaslúžia si láskave slovo od tých, ktorí by sa im mali snažiť zmierniť nepríjemné chvíle v chorobe, starobe. V nemocnici sa dočkali výsmechu a ponižujúcich komentárov od ošetrovateľov," pokračovala.