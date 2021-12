Hoci dvojica už spolu oficiálne nechodí, hudobník jej odkázal, aby sa vysťahovala. Výtvarníčka totiž stále bývala v byte od neho. Po tom, čo bola Lucie Gelemová načapaná, ako večer prichádza a ráno odchádza z jedného z pražských hotelov, kde jej robil spoločnosť nový muž, Felix sa ozval poriadne podráždene. Uviedol, že s Gelemovou už nebudú rozhodne ani kamaráti a že sa musí z jeho bytu okamžite vysťahovať. Údajne mu prekážalo, že všetko zistil až z fotografií českého Blesku.

„Je pravda, že to bol šok, tým spôsobom, ako som to zistil. Čakal som, že Lucie príde s pekným človekom a budú mať aj deti – a všetko budem vedieť a fandiť jej, pomáhať jej aj s týmto,“ prezradil Slováček. „Ale že to bude takýmto spôsobom? Že to urobí v podstate ako nejaká, nechcem to vysloviť, štetka,“ nešetril Gelemovú Felix.

