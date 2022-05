Taťána Kuchařová sa netají tým, že po prevalení nevery bývalého manžela Ondřeja Gregora Brzobohatého a rozvodu musela vyhľadať odbornú pomoc. Aj keď si v čase manželstva so známym muzikantom svoje súkromie vždy strážila, teraz neváhala a verejne prehovorila k jej rozvodu, ako sa veci majú. Kuchařová povedala, čo prežívala, keď sa dozvedela o manželových klamstvách pre reláciu Showtime TV Prima. V čase, kedy na Ondřejovo prianie pred Bohom obnovili manželský sľub (jún 2021, pozn. red.) a dokonca intenzívne pracovali na dieťati, mal sa jej manžel podľa nej dávno stretávať s moderátorkou Danielou Písařovicovou.

Ondřej Gregor Brzobohatý a jeho nová láska Daniela Písařovicová sa spoločne objavili v českom Inkognite. Zdroj: Blesk

„Ten vzťah s Písařovicovou sa začal čerstvo po obnovení nášho cirkevného manželského zväzku minulý rok - 30. júna. V tej dobe sme pracovali na rodine, rozhodne sme tento cirkevný sľub neobnovili v nejakej kríze, to by som ani nepripustila a bolo to na jeho prianie. Takže nech si na to urobí názor každý sám. Ako hovorím, pre mňa to bolo prekvapenie. O ich vzťahu som sa dozvedela nedávno, ale ten vzťah začal za mojím chrbtom po našom obnovení cirkevného sľubu,“ zverila sa Kuchařová českej relácii Showtime.

Brzobohatý zaryto mlčal a nevyjadroval sa ani k rozvodu s Taťánou a ani k jeho novému vzťahu s Písařovicovou. Až doteraz! Taťána ho zrejme jej novými vyjadreniami tak naštartovala, že sa rozhodol prehovoriť aj on. "Dlho som nad tým, s ohľadom na to pekné, čo bolo v našom vzťahu, len potichu škrípal zubami. Mám toho však už akurát dosť. Narozdiel od mojej exmanželky Taťány nevyhľadávam pozornosť bulváru, aby som v ňom následne mohol šíriť klamstvá a demagógiu, ktoré by druhých očierňovali a seba v očiach verejnosti vykreslovali v tom lepšom svetle. Prečo to Taťána robí? Nechápem. Platia fakty, ktoré boli jasne povedané, teda že od augusta minulého roku boli rozvodové papiere na stole, od septembra žijem sám a Daniela ani nikto iný toho nikdy nebol príčinou," rozpísal sa hudobník na svojom Instagrame, čo teda vôbec nie je jeho štýl.

Toto je už minulosť. Zdroj: INSTAGRAM

"Kríza, rozchod, rozvod ... vždy ide o zlyhanie oboch partnerov. Nie je v ňom víťaza ani porazených. Hľadať vinníka, či hrať sa na obeť, je rovanko zúfalé a trápne, ako obhajovať sa pred krivými obvineniami... aj preto som tak dlho mlčal," pokračoval Ondřej, čím narážal na svoju ex.

"Situáciu však Taťána svojimi výrokmi vyhrotila do stavu, kedy sa už musím ozvať. Daniela sa so mnou, vtedy s rozvádzajúcim sa a následne rozvedeným mužom, začala bližšie stretávať až v priebehu tohto roka. Kto nám praje šťastie, tomu ďakujem ... Kedy čas zahojí všetky sklamania a krivdy a hlavne kedy už bude pokoj a mier," dodal Brzobohatý a priložil fotku znaku mieru. No a tieto vyjadrenia sa okamžite dostali aj k jeho ex. Taťána totiž pár hodín po tejto jeho ostrej reakcii opäť prehovorila.

