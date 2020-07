„Pozdravujem pani, ktorá mi „v dobrom úmysle”napísala, že teraz vyzerám „ako Tonyho veľká mamka” a že mi želá, aby som sa čím skôr dostala späť do formy,“zverila sa Mamba, ako na ňu „zaútočila“ istá žena. „Trochu ma to rozhodilo. Viem, asi to nemyslela až tak zle, ako to vyznelo. Ale takéto veci by si ľudia nemali písať, aj keby to bola akákoľvek pravda a bola by som o kamión ťažšia ako môj muž. Nie je to slušné a neurobí to dobre žiadnej psychike,“ dodala herečka.

Mamba so snúbencom Tonym a ich spoločným synom Manolom. Zdroj: instagram D. Š.

