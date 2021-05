Obľúbený moderátor Marcel Forgáč (49) prechádza v súkromí náročným životným obdobím. S manželkou Adrianou sa po 30 rokoch rozvádza. Paradoxom však je, že túto informáciu sa mu darilo tajiť 15 mesiacov a nikto z jeho fanúšikov si na ňom nič nevšimol. V rádiu a televízii sršal dobrou náladou, no všetko to bravúrne maskoval.

Marcel Forgáč si tak po 30 rokoch zvyká na nový život bez ženy. „Už 15 mesiacov sme od seba. Rozvádzame sa. Rozhodla sa tak manželka. Žiadne veci sa nedejú zo dňa na deň. Skrátka uzavrel sa nejaký životný príbeh a myslím si, že sme vzájomne naplnili svoje príbehy. Zatiaľ bývame každý v jednom dome a asi to aj tak ostane,” priznal nám moderátor. „Manželka chcela, aby synovia išli s ňou, no rozhodli sa, že nepôjdu. Deti sú celé dni so mnou. Je to ‚zaberák’. V podstate zo mňa spravila lepšieho človeka,” pokračoval Forgáč, ktorý problémy v rodine prvý raz načrtol už minulý rok v decembri. Vtedy by však nikoho nenapadlo, že medzi riadkami hovoril aj o svojom stroskotanom manželstve.

Marce Forgáč sa po 30 rokoch s manželkou Adrianou rozvádza. Zdroj: facebook A.F.

„V tomto korona období robíme všetci, čo sa dá. Nie je väčšia zábava, ako byť s deťmi, ale nie dlho (smiech),” priznal v decembri 2020 v jojkárskom Top Stare s tým, že humor je to, čo ho drží v najťažších chvíľach nad vodou. „Viackrát ľudia hovoria, ako to je možné, že vždy máme dobrú náladu. Aj ráno v tom rádiu vždy sršíte dobrou náladou. No lebo sa tak rozhodneme. Viem, že existujú životné okolnosti, kedy sa to nie vždy dá… Tiež sa občas smejeme ako debili z ničoho, ale to, či budete mať dobrú náladu, alebo budete mrzutí, je tak trochu vaše rozhodnutie,” hovoril síce na kameru s úsmevom, no v tom čase s manželkou už dávno žili od seba.

Marcel Forgáč dlhých 15 mesiacov tajil rodinné problémy. Fanúšikovia si na ňom vôbec nič nevšimli. Zdroj: Instagram

„Viem, že teraz mnohí hromžia pri obrazovkách, že sa mi darí a neviem čo, ale nie je to až taká pravda. Tešíme sa, keď konečne po dlhom čase točíme Inkognito a tiež máme všetci svoje problémy, ale treba si začať vážiť viac to, čo máme,” dodal. Teraz je už jasné, že problémami nemyslel len pandémiu, ale aj svoju situáciu doma. V práci to však vynikajúco skrýval a žiadny divák ani poslucháč na ňom absolútne nič nezbadal.

