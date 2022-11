Diváci ho spoznali vďaka markizáckemu seriálu Chlapi neplačú, v ktorom hral sukničkára Milanka. V roku 2013 si herec Peter Makranský (37) vzal za manželku missku Petru Nezvalovú, ktorú spoznal v muzikáli Fontána pre Zuzanu. Manželmi boli 7 rokov, majú dve deti, no ich vzťah nevyšiel. V júni 2021 sa rozviedli. A teraz je znova zamilovaný. Má to však „háčik“.

Láske missky Nezvalovej a Makranského odzvonilo ešte v roku 2020. K definitívnemu rozvodu prišlo v júni 2021. Hercova ex mala v tom čase už priateľa, zatiaľ čo Peter oficiálnu partnerku nemal. Až doteraz. Hviezda muzikálov už nie je single. Ako sa nám podarilo zistiť, jeho novou láskou je brunetka Mirka – manželka niekdajšieho šéfa istej leteckej firmy, ktorá prenajímala štyri Boeingy 737-800, no v čase covidu skončila. Makranský si tak narazil vydatú ženu.

Katka Baranová s hereckými kolegami zo seriálu Chlapi neplačú. Zdroj: TV Markíza

„Áno, je to pravda. Je to čerstvé, ale intenzívne. Je to láska. Je to moja divadelná fanúšička. Chodí na muzikál Boyband už štyri roky. Z videnia sa teda poznáme už dlhý čas, aj na pár akciách sme sa stretli, no a teraz vesmír spravil to, že keď niekto je v nešťastnom vzťahu, podarilo sa mu nájsť lásku a upravujú sa nové veci,” priznal nám bez okolkov herec, ktorý pred rokmi hral piliara v Chlapi neplačú.

„Konečne som stretol niekoho, kto je normálny. Alebo nenormálny spomedzi normálnych (smiech). ‚Sranda‘ je to, že to je baba z prvého radu. Sedávala na muzikáloch v prvom rade. Štyri roky som sa na ňu pozeral, že aká je pekná a že vraj aj ja som jej bol sympatický. My sme vlastne mali taký ten vzťah, ktorý neexistoval (smiech). A keď sme sa stretli, tak to bolo, že fúúú. Teším sa,“ opísal nám ich stretnutie Peter, ktorý inicioval aj prvé rande.

„Zistil som, že tam je záujem, lebo potrebovala pozornosť, lásku, keďže nebola spokojná v manželstve. Vedel som, že vzťah jej už nefungoval, inak by som si nedovolil rozbiť ich manželstvo,“ uviedol s tým, že je síce ešte stále vydatá, no rozvod je už na spadnutie. Spojili sme sa aj s jej manželom, no ten túto záležitosť komentovať nechcel. „Nemám dôvod zdieľať moje súkromie, nie som ani politik, ani verejná osoba. Nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ povedal nám pilot Daniel.



Prečítajte si tiež: