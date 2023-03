Diváci Makranského spoznali vďaka markizáckemu seriálu Chlapi neplačú, v ktorom hral sukničkára Milanka. V roku 2013 si herec Peter Makranský (37) vzal za manželku missku Petru Nezvalovú, ktorú spoznal v muzikáli Fontána pre Zuzanu. Manželmi boli 7 rokov, majú dve deti, no ich vzťah nevyšiel. V júni 2021 sa rozviedli. Hercova ex mala v tom čase už priateľa, zatiaľ čo Peter oficiálnu partnerku nemal. No a na jeseň zbalil novú krásku - vydatú brunetku Mirku.

Mirka Partlová s Dáriusom Kočim a Petrom Makranským (vpravo). Zdroj: Instagram.com/@partlovamirka

„Konečne som stretol niekoho, kto je normálny. Alebo nenormálny spomedzi normálnych (smiech). ‚Sranda‘ je to, že to je baba z prvého radu. Sedávala na muzikáloch v prvom rade. Štyri roky som sa na ňu pozeral, že aká je pekná a že vraj aj ja som jej bol sympatický. My sme vlastne mali taký ten vzťah, ktorý neexistoval (smiech). A keď sme sa stretli, tak to bolo, že fúúú. Teším sa,“ opísal nám vtedy ich stretnutie Peter, ktorý inicioval aj prvé rande. No a prešli štyri mesiace a herec sa najnovšie zasnúbil.

Stalo sa tak uplynulú sobotu na divadelnom predstavení. Pri záverečnej klaňačke vystúpil herec Tomáš Majláth a prihovoril sa divákom: „Ešte raz vám ďakujeme za vašu priazeň, veľmi si to vážime, že ste našimi fanúšikmi. A keďže je toto predstavenie dosť krátke, máme možnosť využiť ešte chvíľku, preto ak sa nenahneváte, rozhodli sme sa, že potešíme jedného z vás... A úplnou náhodou vyberieme Mirku, ktorá sedí v prvom rade, poď prosím k nám,“ povedal a vytiahol Makranského priateľku na javisko. A potom to prišlo.

„Mirka, ja ti chcem povedať, že ťa veľmi milujem!“ povedal jej Peter pred plným divadlom. „A keď som už mal pocit, že je môj život veľmi obyčajný, tak si doňho vniesla nové svetlo. Veľmi ťa milujem a teraz ťa chcem požiadať o ruku,“ zahlásil a pokľakol. Mirka povedala "áno". Dvojici srdečne blahoželáme.