Krásna Kuchařová ešte dlho po rozchode i následnom rozvode osočovala Brzobohatého, že jej ešte v manželstve dlhý čas klamal a podvádzal ju. Najprv bol prichytený s tanečníčkou Zuzanou Pilnou, následne sa ukázalo, že jeho srdce už bije pre moderátorku Danielu Písařovicovú (44). Ondřej sa k rozpadu manželstva príliš nevyjadroval. Až teraz uviedol svoju verziu, že si skrátka prestali rozumieť.

Exmanželia Ondřej a Taťána. Zdroj: archív NMH

„Ja som ani nehľadal inde. Iba som si uvedomil, že potrebujem šťastie k životu. Vo chvíli, keď v tom vzťahu dochádza k nejakému nedorozumeniu a každý v tom páre hovorí inou rečou, tak sa skrátka stane to, že to človek vzdá. Ja som to vzdal, čo mi vôbec nie je ku cti,“ priznal v relácii Show Jana Krausa na Prime. Šťastie, ktoré hľadal, našiel až s Danielou. „Mám to šťastie. A som za to rád, že sa mi to podarilo. Je to niečo, čo sa v živote deje viacerým ľuďom, nie iba mne. Bol som iniciátorom rozchodu, tak preto som na pranieri a mlčím,“ dodal Brzobohatý.

