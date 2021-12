Odkedy sa Tina rozviedla s raperom Separom, s ktorým má spoločnú dcérku Tiu LIlianu alias Aničku, ubehol už vyše roka. Odvtedy sa speváčka s oficiálnym partnerom neukázala, no medzičasom mala podľa nášho zdroja randiť s hudobníkom Puertom. Ten pravý to však opäť nebol. Pár mesiacov žila single život, kým sa jej cesty neskrížili s mladým športovcom Karolom. Speváčka od tej doby žiari šťastím a neprekáža jej ani výrazný vekový rozdiel 16 rokov.

Tina býva v ostatnej dobe často aktívna na sociálnych sieťach, kde dáva fanúšikom možnosť klásť jej otázky na rôzne témy. Inak tomu nebolo ani nedávno, kedy ju ľudia zarhnuli množstvom dotazov aj na jej novú lásku. Rozhodla sa zareagovať aj na dotaz, že si vybrala dobrého muža. "Dobre, z tých desiatok odpoviem aspoň raz... My sme si nevybrali. To sa muselo stať. Karol je jeden múdry, pokojný, pokorný, trpezlivý, vyrovnaný muž, ktorý to má v hlave upratané tak, že som pri ňom zažila nespočetne veľa WAU efektov," napísala krásne vyznanie Tina na Instagrame.

"Jeho mindset je obdivuhodný a inšpiratívny. Inak by nemohol robiť to, čo robí. Je na mňa neskutočne dobrý a je to za odmenu," pokračovala speváčka a v zápätí dodala: "Zabudla som na veľmi dôležitú vec - smejem sa pri ňom toľko, že sa niekedy neviem postaviť."

