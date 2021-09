Fanúšikovia Pána profesora sa dočkali. Už dnes večer štartuje nová séria tohto úspešného seriálu s hlavnými hrdinami Tomášom Maštalírom (44) a Gabikou Marcinkovou (33). Dvojica udržiava milenecký vzťah, no pred ostatnými to taja. Až doteraz.

Jedným z hlavných ťahúňov televíznej jesene Markízy bude aj Pán profesor. Projekt si počas dvoch doterajších sezón našiel rekordný počet divákov a dnes je najsledovanejším seriálom. Diváci sa môžu tešiť na nové časti 3. série, ktorá prinesie ešte viac epizód ako v minulosti.

Gabika Marcinková Zdroj: marcinkova

A medzi hlavnými protagonistami Marcinkovou a Maštalírom príde k veľkému posunu. Dvojica totiž tajne udržuje milenecký vzťah a dokonca si stále vyká pred ostatnými. No po troch mesiacoh „randenia” vyjdú s pravdou von. Ešte predtým si však užijú vášnivú scénku v aute. „Vidieť ešte na podlahu?” podpichne Gabiku Tomáš v duchu, že mu prekáža, že mu trúsi v aute, keď je croissant. „Keby si ma ráno pustil skôr z postele, stihla by som raňajky,” zareagovala pohotovo Marcinková. „Tak, si moja šéfka, mohla si mi to prikázať,” pokračoval herec. „Ale, je pravda, že tomu autu by prospelo trochu vyčistiť,” podnietila ho a dlho netrvalo, už sa ocitli v autoumývarke.

A kým sa umývalo auto, milenci sa nezdržali a oddali sa vášnivým bozkom na prednom sedadle. A už v prvom diele príde k veľkému priznaniu. Ako už mohli vidieť tí, čo majú predplatené Voyo, Gabika s Tomášom všetkým v škole prezradia, že tvoria pár. Pána profesora uvidíte už dnes od 20.30 hod. na Markíze.