S legendou českej a slovenskej hudobnej scény sa v stredu 30. augusta prišli naposledy rozlúčiť davy ľudí. Zopár známych tvárí, ktoré viacerí čakali, však nikto z hostí nevidel. Do Strahovskej baziliky Nanebovzatia Panny Márie napríklad nezavítal líder kapely Team Paľo Habera, ktorý s Patejdlom naspieval množstvo pesničiek a dlhé roky hudobne spolupracovali. Správa o jeho náhlom odchode ho však veľmi zasiahla.

"Ohh... Vašo! Keď som sa dnes zobudil, netušil som, že budem písať toto. Mám v hlave úplný chaos! Pred pár týždňami sme sa dohovárali, že ideš urobiť k svojej 70-ke koncert v Lucerne, a že či by som ti tam prišiel zaspievať. Neváhal som ani sekundu a povedal ´samozrejme´! Tak ti chcem teda ešte povedať, že som tvoju prácu vždy obdivoval a že aj ty si bol jedným z dôvodov, prečo som sa stal hudobníkom," napísal Habera v deň jeho smrti na Instagrame.

"Nikto u nás nedokázal napísať s takou ľahkosťou tak krásne pesničky ako ty. Mal som to šťastie, že sa naše cesty hneď na začiatku mojej kariéry skrížili a pri našej spoločnej práci (a bolo jej teda dosť veľa) som sa mohol od teba učiť. Ďakujem ti Vašo! A ďakujem ti aj za to, že sme mohli byť priatelia! Občas v živote niečo vzácne nájdeme a robí nás to šťastnými (bez toho, aby sme si to primárne uvedomovali) a keď to stratíme, sme smutní. Vašo, som smutný! Stratil som priateľa - teba! Odpočívaj v pokoji!" rozlúčil sa spevák s priateľom. Posledné zbohom mu však neprišiel dať, napriek tomu, že v rovnaký deň bol v Prahe. Spevák totiž žije striedavo v Prahe a Amerike.

HABERA V TEN VEČER HVIEZDIL NA ELITE

Paľo Habera s Danielou Peštovou na finále Elite. Zdroj: MATEJ KALINA

Iba pár hodín po poslednej rozlúčke s Vašom Patejdlom sa totiž Habera s partnerkou Danielou Peštovou (52) spoločne ukázali na Pražskom hrade, kde sa konalo československé finále prestížnej modelingovej súťaže Elite Model Look. Tam sa zabával v spoločnosti krásnych žien. Viacerým však prišlo zvláštne, prečo sa nebol rozlúčiť s Patejdlom, keď bol v ten deň v Prahe. Neskôr sa ukázalo, že pohreb nestihol pre dovolenku, z ktorej doletel tesne pred finálovým večerom. „Prišli sme rovno z letiska, a tak som sa nestihol ísť rozlúčiť, ale určite pôjdem aspoň súkromne,“ vysvetlil Habera pre Extra.cz . „Pre mňa to bol dosť blízky človek,“ povzdychol si.

Na Strahove chýbal aj ďalší Patejdlov blízky kamarát, Peter Nagy. Podľa zistení Blesku sa Nagy chcel zúčastniť pohrebu, no mal koncert na východnom Slovensku a nestihol by prísť. Preto sa z rozlúčky vraj ospravedlnil, ale rodine aspoň kondoloval nadiaľku.

Z Patejdlových kamarátov sa na rozúčke neukázal ani Boris Filan či Vašova niekdajšia láska Marika Gombitová. Rovnako neprišiel ani Dušan Rapoš, ktorý režíroval legendárnu Fontánu pre Zuzanu, ktorá sa práve vďaka Vašovým pesničkám stala legendárnou.

