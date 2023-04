Afganka Sahraa Karimi sa ešte v roku 2003 udomácnila v kuchyni slovenského režiséra Stanislava Párnického. Bola jeho študentkou. Pár tvorili dlhé roky, no on ju napokon opustil, lebo vraj nevedel byť s nikým dlho. “Môžem len povedať: odišiel z tohto sveta, môj jediný a celoživotný pán Párnický. A znamenal pre mňa všetko... všetko... všetko, a bez neho by som nebola nikto v tomto svete. Nemôžem viac písať, lebo som stratila zmysel môjho život. A pán Párnický, môj harcovník, jediný dal zmysel môjmu životu - osobne aj profesionálne... potrebujem čas...lebo nie je ľahké pre mňa teraz písať ... lebo ešte neverím že odišiel...odišiel človek,” prezradila Sahraa pre web plan.art krátko po jeho smrti.

Stanislav Párnický tvoril so študentkou Sahrou pár od 2003. Zdroj: Ladislav Prikler

V stredu popoludní sa konala rozlúčka s Párnickým na pôde, kde to najviac miloval – na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení. Tam ho prišli podporiť jeho študenti a kolegovia, pred ktorých predstúpila aj jeho dlhoročná láska Sahraa Karimi, “Vy ma nepoznáte, ale ja som bola s pánom profesorom 20 rokov, 20 rokov som ho milovala,” povedala na úvod. Sahraa prítomným priblížila svoj príchod na Slovensko a svoje začiatky na VŠMU, “Keď som prišla na školu, študovala som niečo iné, ale veľmi som chcela študovať film. Tu mi povedali, že majú profesora, ktorý ma na to môže pripraviť. V roku 2003 som nevedela veľmi dobre po slovensky, ani teraz neviem, ale vtedy som mu začala vysvetľovať, prečo chcem ísť študovať film. A on zaspal," smiala.

Sahraa Karimi a Stanislav Párnický tvorili pár. Zdroj: Facebook @Sahraa Karimi

Kedysi jeho študentka, profesorovi učarovala, "20 rokov som mu stále vysvetľovala, prečo chcem pracovať s filmom. Nemôžem vám hovoriť o osobných veciach, pretože to sem nepatrí, ale môžem vám povedať, že by som dnes nebola kým som, keby nie je pána profesora. Za všetko, čo som kedy dosiahla, ďakujem jemu." O ich vzťahu vedela celá akademická obec, nebolo to žiadne tajomstvo. "Ja som mala to šťastie s ním byť, s ním žiť. A za to sa vôbec nehanbím, nehanbím sa za to, že som sa zamilovala do staršieho muža,” vyznala legende lásku, aj po smrti.