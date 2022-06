Česko sa dnes lúči s legendárnym hercom Josefom Anrhámom, ktorý prežil milovanú manželku Libušu Šafránkovú o 11 mesiacov. Verejnosť sa jeho pamiatke bude môcť pokloniť na rovnakom mieste ako s Libuškou, a to dnes od 12-tej a potom na omši, ktorá sa začne o 13. hodine. Vyše hodinu pred začiatkom poslednej rozlúčky sa však pred Kostolom sv. Anežky Českej v Prahe objavila vec, z ktorej nabiehajú zimomriavky. Pod schodiskom do spomínaného kostola stojí autíčko Velorex, ktoré bude navždy spájané s Josefom Abrhámom. Herec na ňom jazdil v kultovej komédii Vrchní, prchni!. Z pohľadu naň všetkým prichádzajúcim smútočným hosťom okamžite nabehli zimomriavky.

Velorex v komédii Vrchní, prchni!. Zdroj: archív

Asi najslávnejšia je scénka, keď sa Abrhám na Velorexe pokúšal predbehnúť autobus a následne ho zastavila polícia. Bola to tá najpomalšia filmová naháňačka. Velorex bol na natáčanie tiež zapožičaný a na „pľac“ ho vozili na korbe auta. Jazdil teda len počas scén. Josef Abrhám na Velorex spomínal v dobrom, no kritizoval zlý „rajd“ a katastrofálny výhľad. Keď však falošný čašník Vrána prišiel k peniazom, presadol do oveľa lepšieho „koča“. Velorex zamenil za ruskú Ladu 1500, čo bolo asi to najmodernejšie a najluxusnejšie auto z východného bloku. Stála 72 000 Kčs. Kariéra filmového podvodníka sa ale pomaličky blížila ku koncu. Filmový hrdina si teda tento luxus príliš neužil.

A Velorex z Vrchní prchní! nie je jediná pamiatka na legendárneho herca, ktorá sa objavila pred kostolom. Doviezli aj jeho kultové auto Hondu Civic zo seriálu Nemocnica na okraji mesta, na ktorom jazdil ako primár Arnošt Blažej.

