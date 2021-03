Na Slovensku už dlhšie platí nariadenie, že v doobedňajších hodinách môžu v potravinách a drogériách nakupovať iba ľudia starší ako 65 rokov. Bekr na to zabudol a vybral sa do obchodu, kde prišla studená sprcha. „Všetci sa sťažujete, že nemôžete chodiť do potravín, lebo dôchodcovia majú vyhradené hodiny. Poviem vám, čo je horšie. Práve ma pustili do potravín počas dôchodcovských hodín. Fakt. Nevedel som, lebo to neregistrujem, že sú dôchodcovské hodiny. SBS-kár nič nepovedal a až predavačka na neho kričí: „Nepúšťaj ich, veď dostaneme pokutu!” Obrátil sa na mňa, že: „Ale, veď máte nad 65, nie?”

Bekr so svojou dcérkou. Zdroj: instagram/J.Bekr

S touto príhodou sa zveril 48-ročný Jaro na Instagrame, a následne sa zamyslel, že asi musí ísť na zákrok. „Chce to botox, asi sa zastavím u Alenky Pallovej (estetická lekárka, pozn. red.),” dodal vtipne Jaro.

