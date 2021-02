Istotne si všetci pamätajú na búrlivý rozvod herca Sväťa Malachovského. V roku 2016 totiž prasklo, že si našiel milenku. Mladú speváčku Petru Molnárovú. Skladateľku Ľubicu Čekovskú opustil a vrhol sa do ďalšieho manželstva. Dvojici sa následne narodili dve deti, no vzťah im dlho nevydržal. Teraz, s odstupom času, Petra naspievala nový song, v ktorom svojho bývalého prosí o návrat.

Medzi Petrou a Sväťom to začalo iskriť ešte v čase, keď bol ženatý s hudobnou skladateľkou Ľubicou Čekovskou. Napriek tomu, že mali spolu syna, rozviedli sa. S mladou kráskou sa im neskôr narodilo dieťa a zobrali sa. A hoci boli do seba zo začiatku zaľúbení až po uši, medzi manželmi to začalo postupne poriadne škrípať a len rok od svadby išli od seba.

Petra Molnárová. Zdroj: Instagram

Bola to práve Molnárová, ktorá našla útočisko u bývalého vyšetrovateľa Gorily Marka Gajdoša, s ktorým ju niekoľkokrát aj nafotili. No ani Sväťo neplakal do vankúša. Až príliš blízko mal k dcére Gizky Oňovej Scarlett, ktorá bola jeho študentskou láskou a niekoľko rokov v minulosti tvorili pár. No najnovšie všetko nasvedčuje tomu, že Petra by najradšej všetko vrátila do starých koľají.

Najnovšie nahrala novú pieseň s názvom „Vráť sa”, v ktorej spieva o láske, ktorá jej chýba. „Bol si mojím svetom, mojou druhou časťou, náručím kvetov a telom súčasťou. Boli sme my dvaja, môj prvý a pravá. Naša láska je preč, aj keď mi chýbaš. Môžeš mi vravieť, čo chceš, inak to vnímaš. Pred nami mnoho ciest, som iná, ty tiež. Zvádzal si ma vášnivou hrou, bol si ránom časť mojich snov. Vráť sa so mnou láska do snov, vráť. Mali sme to skúšať aspoň tisíckrát,” spieva Petra. V klipe aj sama vystupuje a spoločnosť jej robí tanečník Tony Moisés. Nechýbajú zamilované zábery, útržky zo svadobného videa, dovoleniek či obrúčky kotúľajúce sa po stole. Všetkým, kto si tento song vypočuli, je nad slnko jasné, komu ho adresovala. Vyzerá to tak, že Molnárová rozchod oľutovala… Či toto vyznanie zaberie, časom sa uvidí.

