Medzi Agátou a Jaromírom to vrie. Ich vzťah trval rok a štvrť a vzišla z neho dcéra Rozárka. Obaja by si s ňou priali tráviť čo najviac času, k tomu je však potrebná obojstranná dohoda. A ako sa zdá, práve tu to viazne. Nemožnosť dohodnúť sa ich dohnala až pred súd. Ten má rozhodnúť, kedy u koho dieťatko bude a ako často ho ktorý z rodičov bude vídať.

Agáta Hanychová Zdroj: Instagram Agáta Hanychová

„Súd nie je uzavretý, takže sa k ničomu vyjadrovať nemôžem,“ povedala blesk.cz Hanychová. Vzťah medzi expartnermi je na bode mrazu. Ich nedávne stretnutie, pri ktorom si odovzdávali dcéru, bolo podľa expres.cz až nepriateľské. Obaja sa pri ňom vzájomne natáčali, akoby si neverili už ani nosy medzi očami.