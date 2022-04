Pri tejto príležitosti si na Ivetu zaspomínala jej kolegyňa Helena Vondráčková. „Pôsobila na mňa jemne, nežne, ako princezná,“ prezradila. Iveta s Helenou účinkovala v mnohých zábavných či speváckych programoch a raz si nechtiac vypočula jeden rozhovor z jej šatne.

Helena Vondráčková si zaspomínala na Ivetu Bartošovú. Zdroj: TV Markíza/Voyo

„Počas veľkej akcie v Paláci kultúry mala Ivetka šatňu vedľa mňa. Vtedy jej robil manažéra Tomáš Gottlieb. Ja som sa tam líčila a dosť bolo počuť z jednej šatne do druhej. Tak som začula ich rozhovor a on jej dával ‚pár rán do kožucha‘. Asi sa mu nepáčila jej momentálna nesústredenosť a asi to brala všetko na ľahkú váhu, pretože jej tam dával ‚kapky‘ a hovoril jej: ‚Pozri sa na Helenu! Ber si z nej príklad, aká je ona vždy pripravená, usilovná a ty sa zaujímaš o všetko možné, iba nie o to, ako by si mala ďalej pokračovať.‘ To bola historka, ktorú som započula,“ povedala Helena pre Markízu.

Sepéšiho hrá Vojtěch Vodochodský a Ivetu Anna Fialová. Zdroj: TV Markíza/Voyo

Seriál vznikol so súhlasom rodiny Bartošových. V hlavných úlohách sa môžete tešiť na Annu Fialovú, ktorá stvárni Ivetu Bartošovú, a na Vojtěcha Vodochodského, ktorý si zahral jej partnera Petra Sepéšiho.