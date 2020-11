Počas prvej vlny sa meteorológ Jozef Iľko (81) rozhodol, že počasie bude hlásiť z bezpečia domova, a divákom sa prihováral prostredníctvom videa. Teraz to však rieši úplne inak.

Meteorológ Jozef Iľko, ktorý od úplného začiatku Telerána hlási Počasie Extra, momentálne chodí do relácie iba trikrát do týždňa. A tento vstup sa vždy vysiela z exteriéru. ,,Nákazy v Teleráne sa nebojím, pretože na vysielanie prichádzam vlastným autom, do budovy ani štúdia vôbec nevstupujem. Z auta vystúpim až na samotný vstup. Navyše, dodržiavam všetky odporúčané opatrenia,“povedal nám pán Iľko.

Jozef Iľko je stabilnou súčasťou Telerána od úplného začiatku. Zdroj: Peter Zakovic

