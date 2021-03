Bukovského aktuálna situácia už dlhší čas poriadne hnevá a prostredníctvom svojich videí komentuje aktuálne dianie. Jeho fanúšikovia s ním vždy súhlasia. „Predsedu vlády podľa mňa už ani netreba komentovať. Podľa môjho názoru by ho mala už riešiť polícia a príslušní lekári – špecialisti. No zdá sa, že jedni aj druhí majú k tomu evidentné zábrany, ktoré asi vyplývajú z nejakého hierarchického postavenia v spoločnosti. Ale ten tajný nákup neregistrovanej vakcíny a to teatrálne vítanie. Nevšimol som si, ale možno aj mávadlá mali na tom letisku. Nielenže to je chrapúnsky pľuvanec do tváre koaličným partnerom, ale aj naším európskych partnerom,” rozhorčil sa Bukovský.

