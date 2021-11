Rozchod twiinsky Daniely Nízlovej (35) a futbalistu Stana Lobotku (26) naberá na poriadnych obrátkach. Podľa speváčkiných slov to bol práve športovec, ktorý ich vzťah ukončil a zrejme aj preto má teraz brunetka od neho požadovať mastné alimenty. Také ľahké to však rozhodne nebude.

Lobotka a Nízlová sa dali dokopy v apríli 2019. Onedlho twiinska odletela do Španielska, kde futbalista pôsobil vo futbalovom klube Celta Vigo. Ich vzťah nabral na obrátkach rýchlosťou blesku. Speváčka sa pár mesiacov nato do Španielska presťahovala a v septembri 2019 už dvojica oznámila radostnú správu, že čakajú bábätko. „Tehotenstvo bolo plánované, ale nečakali sme, že sa to podarí na prvý šup. Stanko je veľmi šťastný a rovnako ako ja sa nemôže dočkať,“ priznala vtedy.

Twiinska Daniela Nízlová si po boku Lobotku užívala obrovský luxus. Zdroj: Instagram danielatwiins

V januári 2020, keď sa im mala narodiť dcéra Linda, sa však Stano sťahoval zo Španielska do talianskeho Neapola, kde začal hrávať za SSC Neapol. Ich dcérka sa narodila na Slovensku, ale Daniela s ňou už po pár týždňoch odletela súkromným lietadlom do Neapola, kde im už Lobotka pripravil luxusné bývanie. Odvtedy sa pre Nízlovú stalo Taliansko druhým domovom. A nielen pre ňu. Do Neapola pravidelne odlietala súkromným lietadlom aj so sestrou Veronikou či s rodičmi. Všetci si užívali megaprepych v dome s bazénom a twiinska sa fotkami z luxusu pravidelne chválila aj na sociálnej sieti.

Stanislav Lobotka a Daniela Nízlová sa rozišli. Zdroj: Instagram danielatwiins

Nedávno však prišla studená sprcha. Ako sme sa dozvedeli, dvojica už od septembra netvorí pár. „Áno, rozišli sme sa, ale viac sa k tomu nebudem vyjadrovať. Je to moje súkromie," potvrdil nám Lobotka. Viac sme sa dozvedeli od nášho zdroja. „Daniela je už naspäť v Trenčíne a Stano má mať aj novú priateľku. Daniela mu však začala robiť veľké problémy, mesačne od neho žiada 10-tisíc eur pre seba, 10-tisíc eur pre malú a dokonca aj byt v Trenčíne,” povedal nám človek z okolia futbalistu. Fakt, že Lobotka v talianskom klube zarobí kráľovské peniaze, nie je žiadnym tajomstvom. Na tému alimenty sa síce vyjadrovať nechcel, ale informáciu, ktorú nám povedal náš zdroj, nám ani nijako nepoprel. A keďže speváčka má žiadať skutočne horibilnú sumu, dozvedeli sme sa aj to, že Lobotka si mal na všetky tieto nepríjemné záležitosti, ktoré ho teraz čakajú, už aj najať právnika. Speváčku tak čaká drsný boj o nemalé peniaze.

Twiinska je zatiaľ skúpa na slovo, no krátke vyjadrenie napísala na sociálnej sieti. Z jej slov je jasné, že vzťah mal ukončiť práve Lobotka. „Mňa to zaskočilo tiež. Bolí to a nateraz sa necítim nijako sa k tejto téme vyjadrovať. Ľudia nepoznajú pozadie, každý nech si najprv pozametá pred svojím prahom. Povedala by som len jedno: Nesúď knihu podľa obalu,” reagovala na rozchod.

Prečítajte si tiež: