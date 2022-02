Strieborná superstar Elizabeth Kopecká (27) a kamarátka Jaromíra Jágra (49) je opäť single. Popularita priniesla speváčke nový vzťah iba nedávno a kráska sa netajila tým, že je zamilovaná. No láske odzvonilo.

Prsnatá speváčka sa vzťahom s futbalistom Václavom Černým (24), ktorý kedysi 5 rokov randil s frajerkou Jakuba Prachařa Sarou Sandevou, pochválila veľmi skoro. „Oslovil ma ako môj fanúšik, ktorým sa stal vďaka SuperStar. Ďalší z dôvodov, prečo bolo fajn ísť do SuperStar,“ netajila sa Elizabeth krátko po finálovom večere SuperStar, kde skončila druhá.

Krásna Elizabeth pracovala pre hokejový klub Kladno, ktorého majiteľom je legendárny český hokejista Jaromír Jágr. A práve k nemu mala mať v tom čase veľmi blízko. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B75TdCRnqy6/

Brunetka českému Blesku potvrdila, že vzťah s futbalistom je už minulosť. „Je to tak, nie sme spolu.“ A tak namiesto do Holandska, kde Vašek hrá za FC Twente, speváčka aktuálne odletela s kamarátkou na výlet do talianskeho Milána.

Elizabeth Kopecká hviezdila v tohtoročnej speváckej súťaži SuperStar

Anketa Fandili ste v SuperStar Elizabeth Kopeckej? Áno 33% Nie 67% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: