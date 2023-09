Po návrate zo španielskej Marbelly, kde sa medzi Agátou a Jaromírom mala odohrať finálna hádka, takže leteli domov do Čiech už každý sám, sa riaditeľ TV Barrandov vrhol do nakrúcania svojich programov.

Agáta so svojimi deťmi. Zdroj: Instagram Agáta Hanychová

A práve do jedného z nich zakomponoval prvé krátke vyjadrenie k jeho nedávnej súkromnej situácii. Na konci pondelkového vysielania programu VIP svet sa lúčil s divákmi s týmito slovami: „Ako som vám dnes prišiel, že som trochu strhaný, tak trochu som...“ priznal čerstvo rozídený Soukup. A mal pravdu! Už na prvý pohľad bola totiž na ňom vidieť výrazná únava a vyčerpanie. Za jeho chrbtom počas celého vysielania visela jeho zamilovaná fotografia s Agátou v obrovskej veľkosti. Ide o rovnakú fotku, ktorou Hanychová oznámila ich rozchod na sociálnej sieti.

Jaromír Soukup s dcérkou Rozárkou. Zdroj: Instagram Agáta Hanychová

Reči o ich rozchode sa šírili už dva týždne pred Hanychovej priznaním. Agáta to najskôr popierala a tvrdila, že si od seba so Soukupom potrebujú po dvojmesačnej dovolenke v španielskej Marbelle len na chvíľu oddýchnuť. Práve tam ale malo prísť k veľkej hádke, ktorá bola pomyselným klincom do rakvy ich vzťahu, v ktorom to škrípalo už dlhšiu dobu. „Beriem to ako životnú prehru, na ktorej nesieme vinu obaja,“ napísala Hanychová uplynulú nedeľu, kedy verejne priznala, že sa rozišli. Agáta smútok z rozchodu zaháňa pravidelným cvičením, na ktoré sa teraz dala.