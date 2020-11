Adriana a Alojz sú manželmi osem rokov a jeden pri druhom našli svoje životné šťastie. Týmto manželstvom sa pre nežnejšiu polovičku konečne začal život, po akom túžila. Aďa mala za sebou ťažký vzťah s bývalým manželom, pri ktorom spolu so synom Lukášom zažili veľa zlého. Keď jej pretiekol pohár trpezlivosti, rozviedla sa. Už ani nedúfala, že spozná niekoho, kto jej do života vnesie lásku, radosť a úsmev. A vtedy sa to stalo! V práci sa zoznámila s Lojzom. „Našla som svoju životnú lásku vtedy, keď som si už myslela, že pre mňa neexistuje láska. Že existuje len môj syn a budem žiť iba pre neho,“ zhodnotila Adriana. Alojz si veľmi obľúbil aj jej syna, ktorý je autista. Po čase sa im narodila aj spoločná dcérka Alžbetka a zosobášili sa. „Je to môj záchranca. Postavil ma na nohy psychicky aj fyzicky. Bol vždy tam, kde bolo treba,“ vyznala sa. Ich dokonalé šťastie však netrvalo dlho.

Lojzo statočne bojuje s vážnym onkologickým ochorením. Zdroj: tv joj

Alojzovi totiž vlani v októbri diagnostikovali rakovinu jazyka. „Šiel som k zubárke, lebo ma bolel zub. Bolo to divné, lebo to bol mŕtvy zub. Ale myslel som si, že mám asi zapálené ďasno. Šiel som tam, dali mi antibiotiká, že po dvoch týždňoch sa mám vrátiť. Dobral som to, ale bolelo to ďalej. Potom sa na to lepšie pozrela a zistila, že tam mám tumor. Tak ma poslala rovno na onkológiu na Heydukovu,“ zaspomínal si na začiatok svojho boja Lojzo. „Musel som ísť do Banskej Bystrice, kde je jediné špecializované pracovisko, kde to vedeli odoperovať. Mňa keby neoperovali tak bleskovo, tak tu už nie som,“ vysvetlil.



Pre záchranu jeho života mu museli odstrániť väčšiu časť jazyka a nahradili ho štepom zo zápästia. Hoci to bolo veľmi náročné, Alojz sa naučil veľmi pekne rozprávať, no chuťové bunky nemá a tak necíti chuť jedla. Na tom mu však nezáleží. Chce sa vyliečiť a žiť pre svoju milovanú rodinu. „Ja len prosím pána Boha, aby mi ho nezobral. Aby ma tu nenechal samú s tými deťmi. Malá ho potrebuje, ja ho potrebujem. On ju musí odniesť k oltáru, on ju musí vychovať,“ povedala Lojzova žena. Práve ona vedela, že jeho snom je výstup na Lomnický štít a tak je jasné, aký sen sa bude v príbehu Siedmeno neba v nedeľu plniť

