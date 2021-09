Do južného Španielska sa Vilo Rozboril úplne zamiloval. A to až tak, že v roku 2013 si v meste Marbella kúpil honosnú vilu so štyrmi spálňami a kúpeľňami. Konkrétne vo vychytenom turistickom letovisku v pobrežnej oblasti Costa del Sol. Slnečná krajina ho vtedy zlákala aj preto, že jeho dcéra Katka tam kedysi študovala. „Je to rodinný dom, prízemná vilka, asi desať minút chôdze od mora. Majitelia ju stavali pre seba, nie na prenajímanie, takže je vo veľmi dobrom stave,“ prezradil vtedy pre týždenník Plus 7 DNÍ.

Cena takejto nehnuteľnosti sa v tom čase mohla vyšplhať na sumu 500-tisíc eur. Keď sa v roku 2017 oženil s lekárkou Alexandrou Novotnou, dom premenoval na Casa Alexandra. Keď boli na Slovensku, o dom sa im staral miestny pán. No vždy, keď im to čas dovolil, si v nej užívali relax a pohodu. Obaja sa dokonca začali učiť po španielsky.

Manželia sa však nedávno rozhodli pre radikálny krok. Hoci Španielsko milujú a do svojej prímorskej vily vždy radi chodievali, aktuálna pandemická situácia potrápila dokonca aj ich. „My sme dom v Španielsku pre pandémiu predali. Nebolo možné tam z karanténnych dôvodov cestovať a vlastniť a živiť niečo, čo nevieme využívať, sa nám nechcelo,” povedal nám Rozboril, ktorému sa ani niet čo čudovať. Vrážať do niečoho, čo mesiace vôbec nevyužívali, boli pre nich rozhodne zbytočne vyhodené peniaze. Ale ktovie. Možno sa nakoniec rozhodnú, že si nájdu nový dom v novej destinácii.

