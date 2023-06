Sympatického Vratka Sirágiho diváci dlhé roky vnímali iba ako ,,rosničiara” z Telerána. Veľký zvrat v jeho kariére nastal, keď ho Markíza obsadila ako súťažiaceho do Let´s Dance, kde nahradil zranenú Máriu Čírovú. Okamžite sa stal hviezdou. Dokonca to dotiahol až do finále. Mnohí sa následne pýtali, či mu po tomto úspechu televízia nedá šancu zažiariť aj inde ako iba v rannej šou. A stalo sa!

Keď sa sny stanú realitou. To by pokojne mohlo byť mottom sympatického Vratka. Zo začiatku moderoval dopravný servis v Teleráne a následne presedlal do počasia. Pred časom tak ani len nedúfal, že sa z neho stane hviezda obľúbenej tanečnej šou Let's Dance. „Vďačiť“ za to môže Márii Čírovej, ktorá sa stihla objaviť iba v prvom kole a po zranení za ňu okamžite hľadali náhradu. Do poslednej chvíle nikto netušil, kto sa namiesto nej v šou objaví. Keď Markíza oznámila, že to bude „rosničiar“ Vratko Sirági, mnohí diváci boli skeptickí. Prečo práve on? Pýtali sa.

S tanečníčkou Annou Riebauerovou sa dostal až do finále. Zdroj: TV Markíza

Do Let's Dance išiel s malou dušičkou a netušil, ako na neho budú ľudia reagovať. Predsa len, odrazu súťažil po boku veľkých markizáckych hviezd. Jeho obavy sa rozplynuli hneď po prvom tanci. Predviedol nesmierny tanečný talent, úžasné pohyby a hneď ho začali prirovnávať k hviezdnemu Koleníkovi. Dokonca aj porota bola z neho úplne „paf“. Z kola na kolo sa zlepšoval, esemesky sa mu len tak hrnuli a zakaždým mu postojačky tlieskala celá sála. Nie div, že to dotiahol až do finále. Skončil síce na treťom mieste, no vďaka talentu, aký predviedol, ho už Slováci prestali vnímať iba ako „rosničiara“ z rannej šou. Po konci šou sa začali viacerí zamýšľať, či mu dá Markíza možnosť zažiariť aj inde ako iba v počasí v Teleráne.

Vratko bude moderovať už aj večerné Počasie. Zdroj: TV Markíza

Vratko sa už viackrát vyjadril, že jeho životnou métou je stať sa moderátorom večerných Televíznych novín alebo Športových novín. Nateraz sa však bude musieť uspokojiť „iba“ s tým, že od Markízy dostal ponuku moderovať už aj večerné Počasie, v ktorom sa dlhé roky striedali iba Mirka Almásy a Katka Kulová. A on to, samozrejme, s veľkou radosťou prijal.

Rosnička Mirka Almásy sa k novému kolegovi odmietla vyjadriť. Rovnako tak zareagovala aj jej kolegyňa Katka Kulová. Zdroj: tv markíza

„Vratko má za sebou úžasný úspech, a preto sme sa rozhodli dať mu príležitosť vo večernom Počasí. Je čas posunúť sa ďalej a držím Vratkovi palce,“ povedal nám riaditeľ spravodajstva a publicistiky Henrich Krejča. „Veľmi sa teším z novej príležitosti a možnosti, že sa odteraz budem divákom prihovárať aj z večerného vysielania. Je to pre mňa výzva a zároveň veľká radosť. Popri rannom vstávaní do Telerána to bude príjemná zmena,“ reagoval Vratko, ktorý zároveň povedal, že naďalej ostáva moderovať počasie aj v Teleráne. Jeho večernú premiéru si môžete pozrieť už zajtra večer na Markíze. Katka Kulová a Mirka Almásy sa k tomu vyjadriť odmietli.

Prečítajte si tiež: