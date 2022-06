Tanečníčka z Let‘s Dance Dominika Rošková (31) zažila nedávno trpký rozchod, no už je opäť po uši zamilovaná. Na minulotýždňový balet do SND prišla s novým priateľom Adamom. Jej nová láska je dobrým kamarátom youtubera ExplOiteda.

Pravidelným hosťom v hľadisku Let‘s Dance bol youtuber Explo. A hneď po prvom kole sa na afterparty zblížil s herečkou Kristínou Svarinskou a odvtedy tvoria zamilovaný pár. Explo však na každý priamy prenos chodieval aj s partiou kamarátov, medzi ktorými bol i sympatický Adam.

Finale tanečnej televíznej šou Let’s Dance v bratislavskej Inchebe. Na snímke je Dominika Rošková a Adam Bardy. Zdroj: MATEJ KALINA

No a ten si na párty po veľkolepom finále padol do oka s tanečníčkou Dominikou Roškovou. Dvojica sa dala dokopy a minulý týždeň sa už ruka v ruke objavili aj na balete v SND. Expla a Adama tak už nespája iba kamarátstvo, ale aj to, že vďaka Let‘s Dance si našli frajerky.

