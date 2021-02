Sympatický moderátor jojkárskych Novín Ľuboš Sarnovský (46) je od roku 2016 rozvedený. No nie nadarmo sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. Počas náročného obdobia vtedy stretol spriaznenú dušu Kristínu, s ktorou dodnes tvorí harmonický pár.

Rozvod s exmanželkou Slávkou mu dal vtedy poriadne zabrať a aj na jojkárovi bolo vidieť, že celá situácia ho veľmi ťažila a ubíjala. Všetko sa však zmenilo vo chvíli, keď v práci stretol svoju novú lásku, kolegyňu Kristínu. S touto sympatickou blondínkou sa dal dokopy v roku 2015 a dodnes im to perfektne klape. Rovnako ako on aj ona má z predchádzajúceho vzťahu dve deti. Ľuboš má dvoch chlapcov a ona dve dcéry a všetci si spolu perfektne rozumejú.

Aneta Parišková a Ľuboš Sarnovský v Novinách TV JOJ. Zdroj: TV JOJ

Zaľúbenú dvojicu si vo štvrtok poobede všimol aj náš čitateľ. Oboch do centra Bratislavy vyhnalo krásne počasie. Ľuboš si so svojou láskou Kristínou užívali slniečko na lavičke. Obľúbeného jojkára si však všimol iba málokto, keďže v civile pôsobil úplne inak ako v uhladenom obleku v správach. „Potom, čo si vychutnali kávičku, ešte chvíľu posedeli a odišli. Samozrejme, hneď na to si nasadili rúška, ktoré si dali dole iba počas sŕkania kávy,” napísal nám čitateľ.