Veľký deň speváka Tomáša Bezdedu (37)! Bývalý superstarista, ktorý v minulosti randil s Adelou Vinczeovou (42), sa v sobotu popoludní oženil. Jeho vyvolenou sa stala krásna snúbenica Ivana (23), s ktorou randí iba necelý rok. Mladomanželia čakajú prírastok do rodiny. To bol aj dôvod, ktorý urýchlil ich svadbu. Spevák nám prezradil detaily ich veľkého dňa.

Dlhé roky si nevedel nájsť frajerku a konečne je šťastím celý bez seba! Tomáš Bezdeda od vlaňajšej randí s o 14 rokov mladšou Ivanou, ktorá sa stala jeho životnou láskou. Na konci roka 2022 prekvapil rýchlymi zásnubami. Tie prebehli v jednom z luxusných hotelov vo Vysokých Tatrách, kde Tomáš vystupoval na Silvestra.

A prešli dva mesiace aj niečo a dvojici zazvonili svadobné zvony. V sobotu 11. marca si totiž Tomáš a Ivana povedali „áno“ v evanjelickom kostole v Žiline. Viacerí si možno pomysleli, prečo sa spevák so svadbou tak ponáhľal, keďže s Ivanou tvorí pár iba 11 mesiacov. „Niekedy ten čas nie je až taký dôležitý, lebo poznám veľa párov, čo sú spolu aj 7 rokov a viac a nevyšlo im to – a naopak. Nemyslím si, že rok je krátky čas, je to hlavne o komunikácii a človek už nejaké veci vie. Nikdy neviete do budúcna, ako čo dopadne, ale keď sa držíte nejakých vecí... máme vo veľa veciach jasno, vždy si všetko perfektne odkomunikujeme. Riešime to takto, ako to je a ako to cítime,“ prezradil nám Bezdeda dva dni pred sobášom.

Ako vysvitlo ešte v deň sobáša, za bleskovou svadbou bolo aj tehotenstvo jeho – už manželky – Ivany. Tá totiž nosí pod srdcom ich prvé spoločné dieťatko. Ženích to prezradil na sociálnej sieti: „Budem ťa milovať navždy! Ivanka, ste moje všetko,“ napísal k fotke pár hodín po obrade nastávajúci otecko Bezdeda, kde nevesta ukázala tehotenské bruško. A dvojica tak vo svoj veľký deň odhalila svoje sladké tajomstvo.

„Chceli sme byť manželia. Obrad sme mali v kostole, bolo to dojímavé. Je to taká zodpovednosť, už to nie som iba ja. Chceli sme, aby sa bábätko narodilo do rodiny. Je to symbolické puto. Nehovorím, že svadba je vzorcom na šťastie, ale keď sú dvaja zobratí, je to pekné. Je to symbol toho, že sme v tom dvaja a už aj traja. Mám dobrý príklad od rodičov, sú spolu 39 rokov. A áno, našu svadbu urýchlilo aj manželkino tehotenstvo. Chceli sme, aby si to užila, ešte kým nemá veľké bruško,“ povedal nám Bezdeda pár hodín po svadbe.

Svadobná hostina prebehla v romantickom kaštieli v Gbeľanoch, ktorý patrí medzi 10 najvyhľadávanejších miest pre sobáše. Hostia sa bavili do skorých ranných hodín. “So zábavou sme začali veľmi skoro, už o pol 5 popoludní. Skončili sme medzi 4-5. hodinou ráno. Pozvaní boli Ďuro Topor z Tublatanky, Robo Halák z Novej scény, môj kamarát René Štúr, mal prísť aj Miro Jaroš, ale napokon bol iba v kostole, nemohol v ten večer. Chcel som pozvať veľa kamarátov, ale kapacitne sa to nedá. Svadbu sme tak mali v rodinnom kruhu a s najbližšími kamarátmi. Hrala nám živá kapela, ktorá spievala rôzne cover verzie, skupina Aya, s ktorou som hrával. Zaspieval aj René Štúr a mali sme aj čepčenie," opísal nám zábavu ženích s tým, že spevu sa nevyhol ani on.

NEVESTA MALA MAŤ ŠATY OD MIKLOŠKA

Zaujímalo nás aj to, odkiaľ mala nevesta šaty. “Manželka mala požičané šaty zo salónu. Pôvodne jej mal robiť šaty návrhár Fero Mikloško, ale nakoniec sme to nekomplikovali, keďže Feri má toho naozaj dosť teraz kvôli kostýmom pre Lets Dance. On mi to totiž sľuboval už niekoľko rokov, že raz mi pripraví šaty pre moju nevestu, ale nakoniec som ho stopol, že Feri netreba, máš toho veľa,” dodal mladomanžel Tomáš.



