Romana Tabák (31) si nedávno opäť vyrobila hanbu, keď sa potom, ako vtrhla na snem strany SAS, kde nazvala Janu Bittó Cigánikovú (39) "tepšou", pobila so spomínanou poslankyňou v bratislavskom bare v centre mesta. Týždeň na to sa objavila v spoločnosti.

Bittó Cigániková minulý víkend na sociálnej sieti opísala, ako mala na ňu Tabák v bare nechutne verbálne útočiť, ťahať ju za vlasy, odísť a po chvíľke sa vrátiť: „Bez slova mi vrazila úder do hlavy.“ Bývalá tenistka však opísala inú verziu príbehu. Podľa jej prvých slov v parlamente bola práve ona napadnutá, a preto liberálku udrela: „Za mnou prišla, mne začala nadávať, mňa dvakrát napadla, tak sa bránite.“ Tabák pre TV JOJ prezradila, že v bare mala aj ochranku. Nevysvetlila však, čoho sa obávala, keď ju so sebou priniesla, ani to, prečo ochrankári nezasiahli, keď bola ich klientka napadnutá.

Po ich bitke zaplavili internet rôzne komické fotky. Zdroj: Facebook / Zomri

Isté však je, že prípad už rieši polícia, keďže liberálka za SaS podala trestné oznámenie. „Ešte som nebola predvolaná. Určite pôjdem vypovedať,“ povedala Tabák v utorok - počas prvého rokovania parlamentu od ich incidentu. Poslankyňu sme týždeň po škandalóznej bitke prvýkrát stretli v spoločnosti. Romana prijala pozvanie na módnu šou, ktorá sa konala v jednom z bratislavských nákupných centier. Ťahákom večera bola prehliadka návrhára Borisa Hanečku, ktorý oblieka aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Tabák prišla s vyčesaným drdolom a jej sebavedomie sa dalo doslova krájať. Pred foto stenou pózovala ako veľká hviezda. Iní by sa po takej hanbe najbližšiu dobu určite nikde neukazovali, no Romana s tým nemá najmenší problém...