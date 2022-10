Markizácka moderátorka je ešte stále na materskej dovolenke. Blondínka sa sem-tam pochváli súkromím na sociálnej sieti, no deti do tváričky zatiaľ neukazuje. Nedávno sa pochválila sexi záberom – v pyžame, ktoré pomaly viac odhaľovalo, ako zakrývalo. No a prešlo pár týždňov a blondínka riadne pritvrdila. Diana sa verejne pochválila fotkou, na ktorej je hore bez! Síce zozadu, no na jej pomery ide o poriadne odvážny záber.

Juraškova snúbenica stojí na schodoch bytovky, pričom na sebe má iba nohavice a lodičky. Hágerová predviedla postavičku ako lusk a ktovie, čo urobila, ak náhodou v tom momente vyšiel jej sused z dverí. „Adresu poprosím,” neodpustil si komentár spevák Martin Madej. Ktovie, čo na toto povedal Dianin snúbenec Roman Juraško...

