Súrodenci Mario a Luigi snívajú o tom, že sa im podarí viesť najlepšiu inštalatérsku firmu v New Yorku, čo sa im zatiaľ celkom nedarí. Možno práve preto sú ochotní vrhnúť sa do úloh, ktoré sú zjavne nad ich sily. Na premiére tejto skvelej rozprávky sa objavilo množstvo detí, ktorých doprevádzali ich známi rodičia či starkí. Vnučku a vnuka zobral do kina exminister hospodárstva Ľudovít Černák a dcérku prvýkrát do spoločnosti vzala Diana Hágerová, snúbenica Romana Juraška.

Lenka Šóošová na premiére filmu The Super Mario so synmi. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

