Rolins si nedávno užívala v Dubaji. A odtiaľ sa pochválila novinkou. „Neviem, ako to máte vy, ale moju dobrú náladu má dosť často na svedomí slnko. A keď práve nesvieti, zohrejú ma čaj a teplý sveter, ktorý si mám v pláne obliecť na túto sexi bielizeň. Je mi cťou byť ambasádorkou a predstaviť vám na mojom tele ich novú kolekciu,“ zverila sa vtedy Dara a priložila aj dych berúce fotky.

Dara Rolins Zdroj: Instagram Dara Rolins

Na nich predviedla vysekané brucho ako mladica a ostatné ženy v jej veku mohli iba puknúť závisťou. O Dare je dlhodobo známe, že si dáva do tela a jej dokonalá postava nie je ani zďaleka zadarmo. Niet sa potom čo diviť, že sa rada ukazuje sporo odetá. Aj keď jej to mnohí vyčítajú, ona si to nevšíma, a pokiaľ má čo ukázať, bude to robiť aj po 50-ke, ako sa nedávno vyjadrila.

Aktuálne sa opäť vystavila iba v podprsenke a nohavičkách a akoby popierala všetky zákony prírody, že onedlho oslávi už 50. „Moja spolupráca s talianskou značkou spodnej bielizne. A prirodzená zároveň, pretože rôzne kúsky vyrobené pod ich značkou sa v mojom šatníku objavili už dávnejšie. Vyskúšané na vlastnom tele, aj dnes reprezentujem ich farby,“ napísala Dara k sexi fotkám svojho nadupaného dekoltu.