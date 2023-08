Ošiaľu menom Barbie podľahla už aj speváčka Dara Rolins (50). Objavila stránku, na ktorej sa s použitím jej fotky šibnutím prútika premenila na slávnu bábiku od Mattela. Tak čo, kúpili by ste si Barbie Daru?

Novinka Barbie od režisérky Grety Gerwig vyvolala davové šialenstvo. Kiná praskajú vo švíkoch a diváci sú z filmu aj z výkonov Margot Robbie a Ryana Goslinga nadšení. Ružovej revolúcii podľahla aj speváčka Dara Rolins. „Ja v tele Barbie. Barbie Lola a náš Ken,” napísala Dara k fotkám, na ktorých sa trojica zmenila na slávne bábiky od Mattela. Ktorú z bábik by ste si kúpili? Barbie Daru alebo Pavla Nedvěda ako Kena?

Dara Rolins ako Barbie. Zdroj: Instagram

,,Máme tu mániu Barbie… a podľa aplikácie by Barbie podľa mňa - vyzerala takto… čo vy na to? (podľa druhej foto aplikácia vytvorila, ako by vyzerala bábika Barbie)," napísala Silvia Kucherenko.

