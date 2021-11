V relácii s Adelou sa opäť vrátime do televíznej minulosti, kde budeme svedkami rôznych pekných ukážok a zážitkov známych osobností. Jedným takým bude bozk Milana Kňažka a Juraja Kukuru v hre Mário a kúzelník (1976). „Pristavíme sa teraz asi pri Milanovi Kňažkovi, lebo to je asi podľa všetkého prvý bozk dvoch mužov na televíznej obrazovke z roku 1976. Vy si ako spomínate na tento krásny poloerotický zážitok?” opýta sa Vinczeová Kňažka.

Relácia Boli sme pri tom. Zdroj: RTVS

„Tak treba povedať, že to je o mágii, že on bol veľký kúzelník a hypnotizér, že tak ma zhypnotizoval, že som bol úplne bezmocný. Asi ma chcel veľmi pobozkať, neviem. Nemalo to nič spoločné s dnešnými hnutiami za nivelizáciu pohlaví,” prezradil herec. „Môžem povedať, že som zažil aj lepšie bozkávania ako s Jurajom Kukurom. A dokonca, nebudete mi veriť, so ženami,” vtipkoval. Ukážku bozku a reláciu Boli sme pri tom uvidíte dnes od 20.30 hod. na Jednotke.

