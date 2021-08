Menzelov popol dala vdova Olga (43) rozdeliť do dvoch urien. „Čokoľvek, čo súviselo so smrťou, Jirka vždy neznášal. Na cintorín nechodil a povedal, že žiadny pohreb nechce. To som mu splnila a urobila len rozlúčku,“ priblížila Menzelová. „Sám si vybral miesto, kde sme spoločne vypili niekoľko fliaš vína. Je to na Malorke, ale nie je to pro verejnosť. Vždy hovoril, že na tom mieste chce byť s nami navždy,“ zverila sa vdova českému denníku Aha! Druhé miesto je v Prahe, ale ani to nie jednoduché.

Menzel s manželkou. Zdroj: archív, internet

„Stále o tom rokujem. Zo strany jeho priateľov a fanúšikov sa ku mne dostáva veľa otázok, kam môžu prísť k jeho pomníku a zapáliť mu sviečku. Môžem prezradiť, že to miesto sa silno viaže ku Karlovi Čapkovi, a pevne verím, že sa počas tohto roka podarí všetko zrealizovať,“ dodala Menzelová.

