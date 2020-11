Monika Potokárová patrila k najobsadzovanejším herečkám v SND. O svojom súkromí veľa nehovorila a viackrát odmietla rozhovory, keďže tvrdila, že nemá o čom rozprávať. Minulý rok v lete všetkých šokovala tajnou svadbou s hereckým kolegom Robom Rothom. Šikovná a nadaná Monika pôsobila na ľudí ako dievča, ktoré milovalo divadlo.

Monika v predstavení: Kabaret Zdroj: SND

No 25. novembra 2019 prišla zdrvujúca správa. Mladá herečka si dobrovoľne siahla na život. Bez známok života ju v ich v byte našiel manžel Robo Roth. Po jej smrti sa vynorili rôzne špekulácie. V diskusiách, do ktorých sa zapájali ľudia, sa neraz objavilo, že herečka mala mať s Robom krízu, neklapalo im to a ich vzťah bol pred krachom. Iní sa zas domnievali, že to bol skrat, alebo zvádzala vnútorný boj s veľkými problémami, o ktorých tušila iba ona. Svoje tajomstvo si však vzala navždy do hrobu.

Potokárovej hrob pôsobí smutne. Zdroj: dp

Divadlo vtedy muselo za herečku akútne hľadať záskok, keďže hrala až v 12 predstaveniach. Na želanie rodiny Moniky Potokárovej sa v SND nekonala ani verejná posledná rozlúčka. Pohreb sa uskutočnil na východnom Slovensku, odkiaľ pochádzala, iba za prítomnosti rodiny.

Necelý rok od smrti umelkyňa opäť ,,ožíva“ a to prostredníctvom obrazov. Aukčná spoločnosť SOGA totiž momentálne ponúka v dražbe jej 3 fotografie z divadelného predstavenia Antigona, ktoré sa dražia ako pigmentovaná tlač na papieri. Vyvolávacia cena dvoch diel je 250 eur a tretieho 300 eur. Dražba trvá ešte 4 dni. Milovníci umenia a obrazov si tak dielo, na ktorom je už zosnulá Potokárová, môžu vydražiť.