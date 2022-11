V obci Opatovce žije rodina, ktorá sa dostala do pasce života. V staršom rodinnom dome v pôvodnom stave v ňom v skromných podmienkach žil otec Jozef s tromi deťmi. Miškovi, Terezke a Jakubovi je otcom aj matkou zároveň. Ich mama sa o nich totiž vôbec nestará už niekoľko rokov. Jedného dňa sa z ničoho nič zbalila a odišla. Po čase sa rozviedli a napriek tomu, že mala na deti vyživovaciu povinnosť, nič na ne neplatila. Ani sa o ne nezaujímala. Pre súrodencov je celá záležitosť týkajúca sa ich matky veľmi citlivou záležitosťou. Z ich slov je cítiť, že na ňu majú ťažké srdce. „Nie je mi ľúto, že to tak dopadlo. Som rada, že s nami nežije. Nechcem ju už ani vidieť,“ povie tínedžerka Terezka.

Nová séria relácie V siedmom nebi: Pomáhal aj Richard Sulík. Zdroj: tv joj

Najväčšími problémami tejto rodiny sú však dve veci – Jozefov vážny zdravotný stav a zlá finančná situácia, do ktorej sa dostali. Päťdesiatnik musel pre diagnózy prestať pracovať a jeho jediným príjmom je invalidný dôchodok vo výške 247 eur. Uživiť z tejto sumy 4-člennú rodinu, v ktorej sú tri školopovinné deti, je tak viac ako ťažké. Jozef kedysi sníval o tom, že postupne kúsok po kúsku prerobí rodičovský dom, v ktorom žijú. Chcel aj vymeniť kotol na kúrenie, ktorý má už 16 rokov, no nič z toho nie je v jeho finančných možnostiach. Práve do tejto rodiny príde politik Richard Sulík a významným spôsobom sa zapojí do obrovskej akcie pomoci, ktorá zmení ich životy. Ako to dopadne, uvidíte v relácii V siedmom nebi už túto nedeľu o 20.35 hod. na JOJ-ke.



