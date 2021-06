Príbuzní Libušky Šafránkovej (†68) vo štvrtok zverejnili herečkino parte, ktoré potvrdilo termíny dvoch posledných rozlúčok so zosnulou herečkou – pietny akt pre verejnosť a omšu určenú pre pozostalých.

Rodina Libuše Šafránkovej sa nakoniec rozhodla pre tri obrady, na ktorých sa široká verejnosť aj úzky rodinný kruh budú môcť naposledy rozlúčiť so zosnulou legendou českého filmu. Fanúšikovia Popolušky budú môcť priniesť kvety a sviečky v piatok 25. júna doobeda do kostola sv. Anežky v Prahe, uloženie pozostatkov prebehne o týždeň neskôr, 2. júla o 18. hodine v Šlapaniciach. "Nikde ma nehľadajte, som všade, tiež tu vo vás," znie citát na jej smútočnom oznámení.

Libuška Šafránková ostane navždy v našich srdciach. Zdroj: Blesk

„Maminka si nepotrpela na veľkú pozornosť a vážila si súkromie. Viem ale, že by určite bola za to, aby tí, ktorí ju mali radi, mali možnosť sa s ňou rozlúčiť na mieste, kam približne 30 rokov rada chodila,“ odôvodnil jej jediný syn Josef Abrhám mladší miesto konania pietneho aktu pre verejnosť. Pôvodne o miesto poslednej rozlúčky so Šafránkovou bojovali dve divadelné scény – Činoherný klub, kde Libuška pôsobila v rokoch 1972-1990 a Národné divadlo, na ktorého doskách pôsobila v rokoch 1992-1994.

Šafránková zomrela náhle 9. júna, deň po svojich 68. narodeninách. Fenomenálna herečka skonala vo Všeobecnej fakultnej nemocnici na Karlovom námestí v Prahe, kam nastúpila na bližšie nešpecifikovaný zákrok, ktorý sa týkal jej zdravotných problémov. Jej manžel Josef Abrhám túto tragickú udalosť znáša veľmi zle.