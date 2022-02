S novým týždňom vždy prichádza nová zostava súťažiacich v šou Bez servítky. Tento týždeň v nej svoje kuchárske umenie predvádza aj spevák Robo Papp, ktorý bude variť v piatok. Viacerých súťažiacich v prvej časti jeho prítomnosť prekvapila a pondelková hostiteľka Monika ho dokonca ani nespoznala.

Robo Papp varí v aktuálnych častiach relácie Bez servítky. Zdroj: tv joj

Robo má však s varením veľké skúsenosti. Ešte donedávna pravidelne spolu s Gabom Kocákom varil v relácii na RTVS Tajomstvo mojej kuchyne. No keďže v relácii po roku skončil, dlho netrvalo a už pôsobí v inej relácii. „Mohol byť v tejto pätici aj Robo Papp – spolukuchár z Tajomstva mojej kuchyne?“ čudovala sa diváčka Lenka. „Robo Papp je celkom známy, mal aj reláciu o varení s kolegom, celkom dobrý spevák, aj keď nemal veľké hity. No zvláštne, že tam varí aj on,“ pridal sa Juraj. Viacerí diváci nechápali, prečo ho vlastne pozvali. „Robo Papp sa do Bez servítky rozhodol prihlásiť úplne sám. Nie je tajomstvom, že spevák rád varí,“ informuje televízia na svojom webe.

