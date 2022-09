Školský rok sa ešte ani nezačal a Robo Papp (40) naň chytil poriadne nervy. Otec šiestačky Isabellky (12) nevidí zmysel v tom, prečo sa musia deti základných škôl učiť od rána do večera.

Najprv sa nechal uniesť v statuse na sociálnej sieti.

„Na čo majú deti sedieť celý deň v škole a potom do šiestej robiť úlohy? Vám ešte stále a každý deň príde naozaj tento školský systém v poriadku?“ položil závažnú otázku a hneď si na ňu aj slobodomyseľne odpovedal: „Je to preto, aby z našich detí systém urobil vymačkaných, poslušných robotov naučených pracovať do úmoru a nesťažovať sa a pekne poslúchať šéfa…“





Pre Plus 1 deň vysvetlil, že Isabella prichádza zo školy okolo druhej popoludní a do šiestej večer si musí robiť úlohy, pretože ich má veľa.

„A čo jej potom zostáva? Nemá čas sa ani hrať, ani si oddýchnuť. Po učení sa akurát tak naje, umyje a musí ísť spať, aby bola ráno svieža do školy.“

Preto je presvedčený, že „školský systém tak, ako ho poznáme, je prežitok a mal by byť kompletne nanovo vybudovaný tak, aby podporoval kreativitu, talent, a nie poslušnosť. Známkovanie treba zrušiť, doslovné opakovanie naučeného učiva a vyžadovanie rovnakých znalosti od detí rovnakého veku je nesprávne. Všetci ministri ktorí sa oháňali reformami, urobili len kozmetické korektúry, žiadna systémová zmena nikdy neprišla, a ak nejaká prišla, tak len smerom k zamestnancom, nie k deťom. Keď bude teraz na školách 18 stupňov, možno je ten správny čas celé školstvo zatvoriť a postaviť nové.“





















