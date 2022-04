S novým týždňom prišla ďalšia pätica súťažiacich v relácii Bez servítky. S faktom, že nie každý z nich navarí super jedlo, sa verní fanúšikovia šou už zmierili. No prečo do šou príde niekto, kto vôbec nevie variť?

Túto otázku si každý týždeň kladú diváci relácie, ktorí s otvorenými ústami sledujú, akí „exoti“ sa ukazujú pre kamerami. Tento týždeň bez pochýb patrí hudobníkovi Robovi, kritickému Tomášovi a vegánovi Robovi.

Obľúbená relácia Bez servítky. Zdroj: tv joj

V pondelok sa do kuchyne postavil hudobník Robo, ktorý sa verejne hlási k Rómom. Aj keď tí sú známi svojou pohostinnosťou, u Roba doma to bolo o inom. Ani predjedlo, ani hlavné jedlo nepresvedčilo súťažiacich o jeho kuchárskom umení. No keď prišiel dezert, pri stole nastalo hrobové ticho.

„Toto je môj jahodový cheesecake,“ povedal Robo a na stôl položil tekutú hmotu zloženú zo smotany, z mascarpone, mlieka a vajíčok. Keďže pre skupenstvo ju nemohol krájať, každému ju nalial do pohára so slamkou. Súťažiaci neskrývali rozhorčenie a odpor. Viacerí sa obávali, čo nastane po konzumácii dezertu. Keďže išlo o spojenie mlieka a surového vajíčka. V šoku boli aj diváci. „Minulý týždeň dostali 23 bodov za Marlenku. Keby tí z minulého týždňa dostali toto, ešte teraz by ich kriesili,“ reagovala diváčka Zdenka. „Ako nič v zlom, ale takýto dezert by som ani neochutnala,“ pridala sa Petra. „Už príprava dezertu vyzerala strašne – a to nehovorím o servírovaní,“ dodala prekvapená Vierka.

Prečítajte si tiež: