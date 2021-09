Müller oslávil 60-ku naozaj ukážkovo a so stovkami fanúšikov. Krátko pred 8. hodinou večer odpálil koncert pod holým nebom v Pezinku, no v momente, keď vstúpil na pódium a išiel spievať, kapela spustila pesničku Happy Birthday. Rišo zostal zaskočený, no krátko nato si začal spievať narodeninovú pesničku aj on. Potom sa všetkým poďakoval so slovami, že to naozaj nečakal. Jubilant odohral 100-minútový koncert, po ktorom sa presunul na súkromnú párty. Tam ho rodina aj blízki priatelia zahrnuli darčekmi a najmladší syn Markus mu priviezol obrovskú tortu s veľkými prskavkami.

Koncert Richarda Müllera na Šimák zámku Pezinok spojený s oslavou jeho 60-ky. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Na 60 rokov sa cítim normálne. Mentálne je to myslím ešte stále v poriadku a fyzicky prichádzajú nejaké drobné problémy, ktoré som viac-menej už dávno naštartoval, ako napríklad bolesti krížov a tak,” zveril sa nám krátko po koncerte Müller. Spevák si pochvaľoval, že sa mu veľmi dobre spievalo. „Publikum bolo skvelé, to znamená, že keď je publikum skvelé, tak sa po väčšine vždy podarí aj koncert,” dodal. A aké darčeky dostal od najbližších?

„Richard dostal darčeky už cez deň. Má rád eukalyptové stromy, dostal odo mňa živý strom, na ktorom bol zavesený návod, ako sa má k nemu správať. Ten si musí sám zasadiť v záhrade. K 50. narodeninám dostal prsteň, ktorý stratil, tak nám neostalo nič iné, aby dostal k 60-ke opäť prsteň. Bol priviazaný o kmeň stromu. Richard si myslel, že to je len návod k tomu stromu, až neskôr zistil, že tam je schovaný aj prsteň (smiech). Má rád jednoduché veci, prsteň je z bieleho zlata s čiernym diamantom. Je mu však veľký, musíme ho dať zmenšiť. Ale bolo to pre neho veľké prekvapenie, o ničom netušil,” prezradila nám partnerka Vanda krátko pred koncertom. Ten si nedala ujsť ani dcéra Emma, ktorá preto priletela z Paríža, kde žije už 10 rokov.

„Od Emmy dostal hodinky na ruku a špeciálny parfum, no najväčším darčekom bolo pre neho asi to, že priletela z Paríža,” pokračovala Wolfová, ktorá zároveň priznala, že veľká oslava s rodinou sa konať nebude. „V sobotu sme oslavovali narodeniny jeho najstaršieho syna Filipa a cez víkend sa stretneme ešte raz. Ale nebude to žiadny večierok, iba deti, Richard a ja. On si na to nepotrpí, hlavne, že sa opäť spolu stretneme,” vysvetlila nám. Na oslave sa ukázali aj šéf RTVS Jaroslav Rezník či Zdena Studenková, ktorá ho srdečne vybozkávala a opäť zahviezdila vo vyzývavom outfite s výstrihom. Spoločnosť jej robil partner Braňo Kostka. Hostia spolu debatovali pri dobrom vínku a neskôr si všetci pochutnali na skvelej torte.

