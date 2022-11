Nakrúcanie uplynulých dvoch sérií relácie V siedmom nebi bolo poznačené pandémiou covidu, a tak pomoc i plnenie snov museli byť realizované v oklieštenej forme. Keďže tento rok sa nám život konečne vrátil do normálnych koľají, jednotlivé časti budú také, aké si ich diváci pamätajú spred pandémie. „V nových častiach Siedmeho neba sa diváci môžu tešiť na veľkú rozmanitosť príbehov. V „covidových“ sezónach sme s ňou mali problém. Nebolo možné cestovať, hotely boli zatvorené, mnohé turistické atrakcie, ktoré sme využívali, nefungovali. Teraz pôjdeme v takom móde ako do roku 2019. Veľa cestovania s účinkujúcimi, návšteva miest, o ktorých sa človeku ani len nesníva a hlavne veľa pomoci odkázaným ľuďom. To je úplne najdôležitejšie,“ prezradil moderátor Vilo Rozboril.

Nová séria Siedmeho neba bude okrem iného zaujímavá aj tým, že sa v nej po pár rokoch zapoja do akcie pomoci aj politici. „Siedme nebo jednoducho obsahuje silné politikum. Do veľa problémov sa ľudia dostávajú preto, lebo v štáte veľa vecí funguje mizerne. A to sú veci, ktoré sa politikov týkajú a u nás budú s nimi konfrontovaní.“ Jednotlivé príbehy politických predstaviteľov poriadne chytili za srdce, a tak niet divu, že sa do pomoci zapojili nielen finančne, ale aj reálne priložili ruku k dielu.

„Ich nasadenie bolo naozaj veľké. Jasné, celú pomoc rodinám zafinancovali, to sa ani nebavme, veď v tom bola pointa. Ale zároveň sa rôznych prerábok v domácnostiach fyzicky zúčastňovali naozaj naplno. Niekedy to vyslovene vyzeralo tak, že ráno mali zasadnutie v parlamente a potom leteli pracovať do Siedmeho neba aj do noci. Môžem absolútne vyvrátiť nejaké podozrenia, že by robili len na oko pre kameru. Verte, že ak by robili takto, tak by sme to tak odvysielali. Ale to naozaj nehrozilo. Trúfam si povedať, že ich osud rodín naozaj zasiahol a podľa toho k tomu pristupovali. Samozrejme, reakcie na politikov v uliciach boli rôzne a došlo aj k rôznym tvrdším konverzáciám,” hovorí Vilo.

"Jednoducho zrazu sa nejaký vrcholový politik ocitol ďaleko od Bratislavy, no tak sa logicky našli ľudia, ktorí chceli využiť príležitosť a chceli mu to vytmaviť,“ vysvetlil moderátor. Jedným dychom dodal, že slovenské politické špičky uvidíme tak, ako sme ich doposiaľ nepoznali. „Mňa aj celkom mrzí, že politikov už dnes v médiách vidíme len ako hovoriace hlavy v oblekoch a kostýmoch niekde za diskusnými stolíkmi a v zásade ich nevidíme v normálnych ľudských situáciách, ktoré o politikoch môžu vypovedať viac, ako len naučené frázy v diskusných reláciách. V siedmom nebi to uvidíme! Bude pot, bude smrad, bude únava, a áno, aj ostrejšie konfrontácie budú,” dodáva Rozboril.

V siedmom nebi odjakživa pomáhali pri plnení snov aj známe osobnosti zo slovenského šoubiznisu. Okrúhla 10. séria nebude výnimkou. Vilo Rozboril prezradil, že sa diváci môžu tešiť, napríklad, na hercov z megaúspešného seriálu Nemocnica. „Nela Pocisková a veľká zostava seriálu Nemocnica, hudobná skupina Kollárovci s naším top hrdinom Filipkom, ktorý podľa mňa rozbije džekpot diváckych sympatií. Rišo Autner – herec zo Slovenského národného divadla a zo seriálu Nemocnica sa v štúdiu predstaví ako výborný spevák. A budú aj ďalší, ale keďže sa s nimi ešte len dohováram, tak ich nebudem menovať,“ povedal Vilo tajomne. Prezradil však, že veľké veci sa budú diať práve v súvislosti so seriálom Nemocnica.

„Sofinka má problémy s istou tvárovou deformáciou, ktorá súvisí s jej diagnózou a stretáva sa v prostredí rovesníkov s výsmechom. Niekto jej vysníval účinkovanie v seriáli Nemocnica. Sprievodkyňou pre Sofinku bola Nela Pocisková a veľmi oceňujem, že kolegovia scenáristi z Nemocnice napísali pre Sofinku postavičku tak, že v istom zmysle kopíruje jej osobný problém, a že akoby hrala samú seba.“ Okrúhla 10. séria obľúbenej relácie V siedmom nebi štartuje na JOJ v nedeľu 20. novembra o 20.35 hod.



