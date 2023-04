Richard Müller musel nedávno zrušiť všetky koncerty pre zranenie nohy. Operovali ho. "Tak som sa na vás tešil a takto to dopadlo. Minimálne 6 týždňov sa neuvidíme. Želám vám veľa zdravia, lebo to je to najdôležitejšie. A ďakujem doktorovi aj celému kolektívu nemocnice v Dunajskej Strede za skvelú starostlivosť. Váš Richard," napísal ešte vo februári spevák na svojom profile na Facebooku.

Nedávno absolvoval operáciu. Zdroj: Facebook Richard Müller

Markizácka Smotánka ho teraz stretla na spomienkovej akcie za Hanku Zagorovú (†75) v Poprade. Čo presne sa mu vlastne s nohou stalo? ,,Je to trieštivá zlomenina v členku. Už nič horšie si na tej časti nohy neviem predstaviť. Išiel som šu*ať večer a zatočila sa mi hlava, spadol som a rozrazil som si to priamo o dvere," povedal Smotánke. Rišo musel chvíľu používať aj invalidný vozík, a to hlavne vtedy, keď dochádzal na rehabilitácie. Teraz používa už iba francúzsku barlu. ,,Ja mám doma 42 schodov," pokračoval.

Richard Müller nedávno absolvoval operáciu. Markizácka Smotánka ho stretla v Poprade. Zdroj: TV Markíza

Richard si opäť zaspomínal aj na svojho slávneho otca - legendárneho herca Vlada Müllera. ,,Ja už som mu dokonca aj odpustil všetko to, čo bolo treba odpustiť. On mne asi nie, to už sa nič nedá robiť, taký je život, ale čím som starší, tým kladnejší vzťah k nemu mám," dodal.

Jeho slová možno viacerých prekvapia, pretože nie je žiadne tajomstvo, že s otcom mali naštrbené vzťahy. Pre Riša bola oporou iba mama Eliška. Z otca mal pocit, že ho nepočúva, nechápe. Za najvýraznejšie spoločné stretnutie vníma až to, ktoré sa odohralo pár mesiacov pred otcovým skonom. Bolo to v nemocnici, keď už Vlado vedel, že zomiera. Zrazu bol iný. Syna Riša so záujmom počúval, no zrejme bolo na zblíženie neskoro. Vlado Müller zomrel v roku 1996. ,,On bol príliš hrdý a ja príliš hlúpy na to, aby sme našli k sebe cestu. Žiaľ... sme ju nenašli a dnes mi chýba neuveriteľným spôsobom a som strašne hrdý na to, aký to bol skvelý herec," otvorene priznal Richard v markizáckych Televíznych novinách v roku 2017. Mohutný herec Vladislav Müller († 60) patril k popredným postavám slovenského herectva. Poznáme ho vďaka desiatkam hereckých postáv, a to napríklad z filmu Popolvár najväčší na svete, Orlie pierko, Medená veža, Majster kat a mnohé iné. Bol to umelec do špiku kosti.